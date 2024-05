Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter-Fahrerin gestoppt

Landkreis Sömmerda (ots)

Montagnachmittag fiel eine E-Scooter-Fahrerin in das Auge der Polizei. Die 37-Jährige war mit dem Zweirad in Straußfurt im Landkreis Sömmerda unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte der Drogenvortest ein positives Ergebnis an. Somit endete die Fahrt für die Frau und sie musste für eine Blutprobe mit ins Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (SE)

