LPI-EF: Zeugen nach Unfall gesucht

Erfurt (ots) - In Erfurt wurden am Freitag zwei Medienvertreter angegriffen. Der Reporter sowie der Kameramann des Nachrichtensenders WELT hatten sich am Morgen für eine Liveschaltung vor dem Thüringer Landtag aufgehalten. Während ihrer Arbeit wurden sie von einem zunächst unbekannten Mann gestört. Er drängte sich nicht nur in das Bild, sondern beleidigte die Journalisten und schlug einen von ihnen in das Gesicht. ...

