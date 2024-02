Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Teure Fahrradbeute

Erfurt (ots)

Zwischen dem 12.02.2024 und dem 14.02.2024 brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Erfurt ein. Der oder die Täter hatten sich in den Keller eines Hauses in der Iderhoffstraße begeben. Hier öffneten sie mit Gewalt eine Kellertür, hinter der sich ein teures Pedelec versteckte. Das Rad der Marke Raymon hatte einen Wert von über 4.000 Euro. Die Diebe legten jedoch noch an Dreistigkeit zu und nahmen einen Fahrradhelm und ein Sicherheitsschloss mit. Der Eigentümer erstattete gestern Nachmittag Anzeige bei der Polizei, nachdem er den Diebstahl bemerkt hatte. (MO)

