LPI-EF: Betrunkener Autofahrer gestoppt

Erfurt (ots) - Am Samstagnachmittag wurden in der Innenstadt von Erfurt gleich zwei Autos aufgebrochen. Ein Unbekannter hatte sich in der Trommsdorffstraße an einem Skoda Octavia zu schaffen gemacht und schlug eine Scheibe ein. Anschließend stahl er aus dem Innenraum ein i-Pad im Wert von 1.000 Euro. Wenige Stunden später wurde am Hirschlachufer auch die Scheibe eines VW Touran eingeschlagen. Der Langfinger stahl aus ...

