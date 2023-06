LPI-EF: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr

Sömmerda (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung. Am 30.05.2023 gegen 15:30 Uhr fütterte eine unbekannte Frau in der Erfurter Straße in Sömmerda auf Höhe des Gondelteichs Schwäne. Die spätere Geschädigte sprach die Frau an und bat sie, die Fütterung zu unterlassen. Daraufhin wurde sie von der Unbekannten erst gegen die Brust gestoßen und dann am Arm leicht verletzt. Anschließend verschwand ...

