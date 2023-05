Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 1.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots)

Diebe versuchten, in Erfurt erfolglos in eine Bäckerei einzubrechen. In der Nacht zu Mittwoch hatten die Täter versucht, mit einem Stein eine Scheibe des Geschäfts einzuschlagen. Da diese allerdings standhielt, gelang es den Unbekannten nicht, in die Bäckerei zu gelangen. Zwar kamen die Täter nicht an Beute, dafür hinterließen sie aber Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren der Täter und ermittelt wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

