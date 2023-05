LPI-EF: Gestohlenen Anhänger gefunden

Sömmerda (ots) - In Sömmerda kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Smart-Fahrerin hatte an einer Ampelkreuzung in der Erfurter Straße eine Radfahrerin übersehen und war mit dieser zusammengestoßen. Die 65 Jahre alte Frau stürzte dabei mit ihrem Rad und verletzte sich leicht. Zur medizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

