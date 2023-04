LPI-EF: Diebe in Wohnung

Erfurt (ots) - Zwei Jugendliche bewarfen Passanten in Erfurt mit Feuerwerkskörpern. Ein Zeuge hatte am Dienstagabend beobachtet, wie zwei Teenager aus der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Magdeburger Allee gezielt Passanten auf dem Gehweg bewarfen. Die Polizei stellte die Jugendlichen im Alter von 13 und 16 Jahren. Gegen die Teenager wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher ...

mehr