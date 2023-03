Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradeigentümer gesucht

Sömmerda (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Dienstag die Polizei in Sömmerda. Er hatte in Wundersleben ein Motorrad gefunden. Die schwarze MUZ Baghira lag auf einem Wirtschaftsweg in der Dorfstraße am Ortsausgang und war mit Zweigen bedeckt. An dem Motorrad fehlte ein Kennzeichen. Zudem war die Rahmennummer abgeschliffen. Die Polizei beschlagnahmte die Maschine und sucht den Eigentümer. Dieser wird gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0062157 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

