LPI-EF: Im Gleisbett der Straßenbahn gelandet

Erfurt (ots) - Am Mittwochvormittag vollstreckte die Polizei in Erfurt einen Untersuchungshaftbefehl. Der 15-Jährige wurde in der Wohnung seiner Eltern angetroffen. Ihm werden unter anderem acht Raubstraftaten vorgeworfen, welche sich in den vergangenen Wochen im Bereich des Erfurter Angers ereignet haben. Er wurde gestern einem Haftrichter am Amtsgericht Erfurt vorgeführt. Dieser ordnete eine Unterbringung in einer Jugendstrafanstalt an. (SO) Rückfragen bitte an: ...

