Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchte Einbrüche in Gartenanlagen

Sömmerda (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstagabend bis Samstag Früh, versuchten Unbekannte in Sömmerda, in insgesamt 3 Gartenlauben und ein Vereinsheim einzubrechen. Zwar gelang es in allen 4 Fällen nicht, die jweiligen Lauben und das Verinsheim zu öffnen, jedoch verursachten der bzw. die Täter sehr hohe Sachschäden. Hinweise hierzu aus der Bevölkerung, nimmt die Polizei Sömmerda unter der Telefonnummer 03634/3360 entgegen. (tf)

