Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Erfurt verletzte sich eine Radfahrerin schwer. Die 66-jährige Frau fuhr gegen 14:45 Uhr auf der Straße Johannesmauer. Zur gleichen Zeit belud eine 56-jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug. Die Radfahrerin übersah die bereits auf der Straße stehende Autofahrerin und erschrak sich so sehr, dass sie stürzte und sich schwer verletzte. Die Dame musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (DS)

