Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lebensgefährliche Raserei

Erfurt (ots)

Hemmungslos übertrieben hat es am Morgen des 19.11.2022 ein 18jähriger Erfurter. Der Fahranfänger war gemeinsam mit seiner 17jährigen Freundin und zwei weiteren Freunden mit einem Porsche SUV gegen 03:00 Uhr in Erfurt unterwegs. In der Eugen-Richter-Straße, direkt nach der stationären Geschwindigkeitsmessanlage, gab er stadtauswärts fahrend seinem Boliden ordentlich die Sporen. Beamte des ID Süd konnten dem Fahrzeug nur mit Mühe folgen. Trotz gefahrenen 140km/h entfernte sich der Porsche weiter. Letztlich konnte der Raser in der Hugo-John-Straße gestoppt werden. Dass er mit seiner Fahrweise, bei überfrierender Nässe und -2°C Außentemperatur, sein Leben und das seiner jungen Begleiter in Gefahr brachte, nahm er unbeeindruckt und unbelehrbar zur Kenntnis. Ein Drogenvortest schlug zudem positiv auf mehrere Substanzen an. Letztlich wurde die Fahrerlaubnis beschlagnahmt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eröffnet.

Zu den Reaktionen des Fahrzeughalters, Vater der 17-Jährigen, ist den Beamten nichts bekannt. (MF)

