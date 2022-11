Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos im Visier von Dieben

Erfurt (ots)

Katalysatoren sind gegenwärtig bei Dieben beliebt. In der Nacht zu Dienstag machten sich Unbekannte in Erfurt gleich an zwei Autos zu schaffen. In der Pragerstraße und in der Warschauer Straße demontieren sie die Katalysatoren von einem Opel und einem Mitsubishi. Die Auspuffanlage beider Fahrzeuge wurde dabei beschädigt. Der Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell