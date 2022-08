LPI-EF: Unbekannte werfen E-Scooter von Mauer - Zeugenaufruf

Erfurt (ots) - Eine 20-jährige Ladendiebin beschäftigte Freitagvormittag den Rettungsdienst und die Polizei in Erfurt. Die junge Frau entwendete in einem Supermarkt in der Andreasvorstadt Lebensmittel im Wert von knapp 5 Euro. Als sie durch das Personal auf den Diebstahl angesprochen wurde, versuchte sie zu fliehen. Eine Kundin hielt die Diebin fest. Hierbei schlug die 20-Jährige mehrfach um sich und verletzte die Kundin leicht. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme ...

