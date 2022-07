LPI-EF: Betrunken durch die Nacht

Erfurt (ots) - Gleich zweimal schlugen Unbekannte in Erfurt zu und brachten Falschgeld in den Umlauf. Die Täter nutzen zum Bezahlen ihrer Essensbestellung am Freitag und am Sonntag in einem Schnellrestaurant jeweils eine gefälschte 50-Euro-Banknote. Allerdings fiel der Schwindel erst nach Ladenschluss auf. Beide Scheine wurden sichergestellt und Strafanzeigen wegen Inverkehrbringen von Falschgeld erstattet. Die Polizei warnt: Geldfälschung und das anschließende ...

