Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstiftung

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Leubingen im Landkreis Sömmerda zu einem Feuer. Nach ersten Ermittlungen brachen unbekannte Täter in einen umzäunten Garten ein. Anschließend setzten sie vier Baucontainer und einen Wohnwagen in Brand. Das Feuer griff auf angrenzende Bäume über. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung waren Freiwillige Feuerwehren aus Sömmerda, Leubingen und Wenigensömmern im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. (DS)

