LPI-EF: Polizei rettet gefiederten Mitbewohner

Sömmerda (ots) - Unbekannte brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in ein Geschäft in Sömmerda ein. Die Täter waren über eine unverschlossene Tür in das durch mehrere Firmen genutzte Haus gelangt. Dort brachen sie die Tür der Firma auf und stahlen aus einem Kassenautomaten mehrere tausend Euro Bargeld. Nicht zum ersten Mal war das Geschäft in den Fokus von Einbrechern geraten. Bereits am 17.06.2022 hatten unbekannte Personen versucht, die Eingangstür ...

