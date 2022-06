Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diesel gestohlen

Erfurt (ots)

Auf etwa 300 Liter Diesel hatten es Diebe in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt abgesehen. Die Langfinger suchten eine Baustelle in der Binderslebener Landstraße heim und zapften den Treibstoff von einem Bagger ab. Dabei beschädigten die Täter nicht nur den Tankdeckel der Baumaschine, sondern verunreinigten auch eine Wiese. Der Wert der Beute wird auf ca. 680 Euro beziffert. (JN)

