LPI-EF: Diebstahl aus Garage

Sömmerda (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es Mittwochnachmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Sömmerda. Aus bisher unbekannten Gründen geriet ein 53-Jähriger mit einem 26-Jährigen und seiner 23-jährigen Begleiterin in Streit. In der weiteren Folge schlug das Pärchen den Geschädigten mehrfach ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Die beiden Täter flüchteten anschließend, konnten ...

