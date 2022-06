Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz

Sömmerda (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es Mittwochnachmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Sömmerda. Aus bisher unbekannten Gründen geriet ein 53-Jähriger mit einem 26-Jährigen und seiner 23-jährigen Begleiterin in Streit. In der weiteren Folge schlug das Pärchen den Geschädigten mehrfach ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Die beiden Täter flüchteten anschließend, konnten aber von der Polizei in Tatortnähe gestellt werden. Die beiden erwartet jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung. (DS)

