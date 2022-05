Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eventstrahler gestohlen

Erfurt (ots)

Die Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes verständigte am Montagmorgen die Polizei. Während ihrer Runde hatte sie einen beschädigten Bauzaun in der Hugo-John-Straße entdeckt. Unbekannte hatten sich in der Nacht auf das Grundstück begeben und ein Gewächshaus aufgebrochen. Dort stießen sie auf vier Strahler für eine Veranstaltung. Die Täter stahlen unbemerkt die Technik im Wert von 2.000 Euro. (JN)

