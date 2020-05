Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Ladung beschädigt: Flüssigkeit lief aus

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Aus mehreren beschädigten Behältern ist heute an der Daimlerstraße eine mit der Stoffnummer UN 1263 gekennzeichnete Flüssigkeit ausgetreten. Die Ladung befand sich in einem Container, der auf einem LKW-Trailer verlastet war. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug auf einem Parkstreifen an der Siemensstraße. Die Feuerwehr war alarmiert worden, weil Arbeiter einen stechenden Geruch bemerkt hatten, als sie die Ladetür des Containers öffneten.

Mit der Stoffnummer UN 1263 werden Farben oder Farbzubehörstoffe gekennzeichnet. Sie sind entflammbar und entwickeln Dämpfe. Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Georg Binn wurden daher Luftmessungen durchgeführt. Sie blieben ohne Befund. Die ausgetretene Flüssigkeit ist zudem nicht ins Erdreich gelangt. Daher konnte eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgeschlossen werden.

Drei leckgeschlagene Kanister und Eimer konnte die Feuerwehr bergen und in einem Spezialbehälter sichern. Sie sowie der LKW sind auf das Gelände eines Spezialunternehmens gebracht worden. Dort ist eine ordnungsgemäße Entsorgung der Flüssigkeit sichergestellt.

Im Einsatz waren rund 20 Kräfte des ABC-Zuges der Feuerwehr Goch.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Pressesprecher

Torsten Matenaers

Telefon: +49 (0)172 / 25 66 517

E-Mail: presse@feuerwehr-goch.de

http://www.feuerwehr-goch.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell