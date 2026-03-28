Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Starke Zusammenarbeit: Grundausbildung der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kalkar und Gemeinde Bedburg-Hau erfolgreich beendet

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Kalkar (ots)

Wie in den vergangenen Jahren wurden gemeinsam von den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kalkar und der Gemeinde Bedburg-Hau Kameradinnen und Kameraden im Grundlehrgang Modul 1 + 2 ausgebildet. "Dieser erste Teil der Grundausbildung erfolgte in Kalkar, der zweite Teil wird geplant demnächst in Bedburg-Hau durchgeführt. Die gemeinsame Ausbildung hat sich bewährt und ist weiterhin ein großartiges Beispiel für die interkommunale Zusammenarbeit der beiden Wehren" berichtet Klaus Elsmann, Leiter der Feuerwehr Bedburg- Hau. Motivierte und vor allem gemischte 37 Teilnehmer konnten die Truppmann (SB) Ausbildung mit den Teilmodulen 1 und 2 am 28. März 2026 in Kalkar erfolgreich abschließen. "So eine große Teilnehmerzahl war schon eine Herausforderung" berichtet Ausbildungsleiter und stellvertretender Leiter der Feuerwehr Kalkar Erwin Grootens. In den kommunalen Kalkarer Gerätehäusern wurde die theoretische Ausbildung aller Feuerwehrleute durchgeführt. Aufgrund der Größe wurde die praktische Ausbildung innerhalb der beiden Kommunen aufgeteilt und aufverschiedenen kommunalen Außengeländen durchgeführt. Innerhalb von sechs Wochen wurden an 15 Tagen und in über 70 Ausbildungsstunden den Teilnehmern viel abverlangt. "Eine Vielzahl an Ausbilder aus der Stadtwehr Kalkar und Bedburg-Hau waren in den Bereichen Erste Hilfe, persönliche Schutzausrüstung, Rechte und Pflichten, Einsatzlehre, Fahrzeugkunde, tragbare Leitern, Konten und Stiche und weiteren praktischen Themen am Unterricht beteiligt" erklärt Roland Matenaer, Leiter der Feuerwehr Kalkar. Obwohl die Gruppe sehr groß gewesen ist, war es eine tolle Atmosphäre, ein gutes Miteinander mit einer entsprechenden Disziplin. Auch die Alterspanne zwischen 16 und 52 Jahren war beeindruckend, berichtet Erwin Grootens. "Wir hatten einen tollen Zusammenhalt in der gesamten Gruppe und konnten uns gut ergänzen. Feuerwehr ist Teamarbeit, da ist das Alter nicht so wichtig." berichten die Lehrgangssprecher Patrick Heiligers und Marlon Hellbegeistert. "Noch haben wir kein akutes Nachwuchsproblem, da aber immer wieder Kameraden in die Alters- in die Ehrenabteilung verabschiedet werden ist eine kontinuierliche Ausbildung mit neuen und motivierten Kameradinnen und Kameraden unerlässlich" weiß Erwin Grootens zu berichten. Daher ist er besonders erfreut insgesamt 14 Feuerwehrleute aus der Stadtwehr Kalkar und 23 aus der Gemeindewehr Bedburg-Hau beglückwünschen zu dürfen, in alphabetischer Rheinfolge: Sofia Acevedo, Kai Beckers, Robin Christ, Nick Engels, Lukasz Galowy, Philipp Groenwald, Tm Groß, Magnus Haisch, Pascal Hans, Patrick Heiligers, Marlon Hell, Moritz Hell, Anne Hoffmann, Bernd Hoffmann, Nico Ingenhaag, Sophie Karras, Helen Klawikowski, Christian Knauth, Andreas Lai, Florian Lelie, Till Lippes, Pascal Merchlowski, Kilian Nißing, Denis Reinders-Diedenhoven, Michael Rips, Nora Schoofs, Fin Schunk, Ole Schunk, Joel Schweigart, Björn-Michael Theunissen, Paul Thoone, Moritz Trainkowsky, Jamie Uffermann, Stefan Vollert, Marco Weber, Lena Wenten, Jonas Willemsen. Nicht unerwähnt bleiben soll, so der Leiter der Feuerwehr Roland Matenaer, auch die vielzähligen Ausbilder in beiden Kommunen. Diese leisten den zusätzlichen Ausbildungsdient ehrenamtlich zum eigentlichen jeweiligen Dienst in den Einheiten. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Nach der Aussprache wurde zum Abschluss noch das kameradschaftliche Miteinander mit gekühlten Getränken und Gegrillten gefördert.

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