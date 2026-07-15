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Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelec mit Anhängern gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Unbekannte entwendeten Dienstagvormittag, 14.07.2026, in drei Stunden Abwesenheit ein Pedelec mit Fahrradanhänger. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 08:45 Uhr stellte ein 35-jähriger Bielefelder sein braunes Pedelec Cube mitsamt grünem Fahrradanhänger Croozer vor einem Haus an der Zimmerstraße verschlossen ab. Als er um 11:45 Uhr zurück kam, stellte er den Diebstahl fest.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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