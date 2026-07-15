Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelec mit Anhängern gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Unbekannte entwendeten Dienstagvormittag, 14.07.2026, in drei Stunden Abwesenheit ein Pedelec mit Fahrradanhänger. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 08:45 Uhr stellte ein 35-jähriger Bielefelder sein braunes Pedelec Cube mitsamt grünem Fahrradanhänger Croozer vor einem Haus an der Zimmerstraße verschlossen ab. Als er um 11:45 Uhr zurück kam, stellte er den Diebstahl fest.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

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