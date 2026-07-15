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Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrstreifenwechsel und Überholmanöver führen zum Unfall

POL-BI: Fahrstreifenwechsel und Überholmanöver führen zum Unfall
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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Bad Oeynhausen- Vlotho- Am Dienstagabend, 14.07.2026, kam es nach einem Fahrstreifenwechsel und Überholmanöver zu einem Unfall auf der A 2. Ein Unfallbeteiligter ist flüchtig.

Ein 26-jähriger Extertaler befuhr um 18:10 Uhr mit seinem Opel Corsa den mittleren Fahrstreifen der A 2 in Richtung Dortmund hinter einem schwarzen PKW. Zwischen den Anschlussstellen Bad Oeynhausen und Vlotho West scherte er zum Überholen auf den linken Fahrstreifen aus. Der vor ihm fahrenden Fahrer wechselt vor dem Opel-Fahrer ebenfalls auf den linken Fahrstreifen. Der 26-Jährige bremste und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel touchierte die linke Mittelschutzplanke, schleuderte über die Fahrstreifen nach rechts, stieß dort gegen den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Skoda einer 25-jährigen Bielefelderin und die Leitplanke. Dort kam er schließlich stark beschädigt zum Stehen.

Der Fahrer des schwarzen PKW setzte seine Fahrt weiter fort.

Die nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15000 Euro.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu dem flüchtigen schwarzen PKW, möglicherweise der Marke Skoda, sowie dessen Fahrer geben?

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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