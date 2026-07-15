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POL-BI: Sicherheit rund um Ihren Urlaub

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld - Kriminelle machen niemals Urlaub! Die Abwesenheit von zu Hause oder eine gelassene Urlaubstimmung vor Ort sind für Täter günstige Gelegenheiten, um Beute zu machen. Doch Reisende können sich schützen - bei der Urlaubsplanung, auf dem Weg zum Urlaubsziel und während des Aufenthalts.

Wir haben für Sie einige Tipps zum Thema "Sicherheit rund um Ihren Urlaub":

Schützen Sie Ihr Zuhause!

- Informieren Sie Angehörige oder Freunde über Ihre Reisepläne und Reisedaten.

- Bitten Sie Nachbarn, dafür zu sorgen, dass Wohnung beziehungsweise Haus einen bewohnten Eindruck erwecken, zum Beispiel durch regelmäßiges Leeren des Briefkastens.

- Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter beziehungsweise in den sozialen Netzwerken keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Bereiten Sie sich gut vor!

- Machen Sie vor der Abreise Kopien Ihrer Ausweise (Pass und Impfausweis), Zahlungskarten und Tickets. Bewahren Sie diese an separater Stelle in Ihrem Reisegepäck auf.

- Notieren Sie sich den Sperr-Notruf 116 116 beziehungsweise speichern Sie diesen in Ihrem Mobiltelefon, damit Sie Ihre Debit- oder Kreditkarte bei Diebstahl unverzüglich sperren können.

Seien Sie aufmerksam unterwegs!

- Behalten Sie Ihr Fahrzeug möglichst immer im Auge, auch bei einem kurzen Stopp.

- Lassen Sie nichts Wertvolles in Ihrem Fahrzeug, auch wenn Sie es nur für kurze Zeit verlassen. Verstecken Sie Ihre Wertsachen nicht, auch nicht im Kofferraum.

- Wenn Sie unterwegs übernachten, nehmen Sie sämtliches Gepäck aus dem Fahrzeug mit.

Achten Sie auch am Urlaubsort stets auf Ihre Wertsachen!

- Legen Sie Zahlungsmittel, Papiere und Wertsachen (zum Beispiel Schmuck) direkt nach der Ankunft in den Safe oder geben Sie diese bei der Hotel- oder Campingplatzverwaltung in eine sichere Verwahrung.

- Schützen Sie sich vor Taschendieben und tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper.

- Wechseln Sie Ihr Geld niemals auf der Straße, sondern bei einer Bank, auch wenn der Wechselkurs noch so verlockend ist. Sie könnten sich strafbar machen bzw. Falschgeld erhalten.

- Kaufen Sie Fahrscheine für Ausflugsfahrten oder Eintrittskarten nicht bei "fliegenden Händlern", sondern nur im Hotel oder bei offiziellen Verkaufsstellen.

- Oft geben sich Betrüger auch als Landsleute aus, denen angeblich das gesamte Geld und die Ausweispapiere gestohlen wurden und die Sie nun um Bargeld für die Heimreise bitten. Verweisen Sie in solchen Fällen auf die nächstgelegene deutsche Botschaft oder ein deutsches Konsulat.

Weitere Tipps finden Sie in der Online-Broschüre "Sicherheit rund um Ihren Urlaub" von der "Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes" https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/24-sicherheit-rund-um-ihren-urlaub/

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