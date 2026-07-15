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Polizei Bielefeld

POL-BI: Sicherheit rund um Ihren Urlaub

POL-BI: Sicherheit rund um Ihren Urlaub
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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld - Kriminelle machen niemals Urlaub! Die Abwesenheit von zu Hause oder eine gelassene Urlaubstimmung vor Ort sind für Täter günstige Gelegenheiten, um Beute zu machen. Doch Reisende können sich schützen - bei der Urlaubsplanung, auf dem Weg zum Urlaubsziel und während des Aufenthalts.

Wir haben für Sie einige Tipps zum Thema "Sicherheit rund um Ihren Urlaub":

Schützen Sie Ihr Zuhause!

   - Informieren Sie Angehörige oder Freunde über Ihre Reisepläne und
     Reisedaten.
   - Bitten Sie Nachbarn, dafür zu sorgen, dass Wohnung 
     beziehungsweise Haus einen bewohnten Eindruck erwecken, zum 
     Beispiel durch regelmäßiges Leeren des Briefkastens.
   - Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter beziehungsweise in 
     den sozialen Netzwerken keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Bereiten Sie sich gut vor!

   - Machen Sie vor der Abreise Kopien Ihrer Ausweise (Pass und 
     Impfausweis), Zahlungskarten und Tickets. Bewahren Sie diese an 
     separater Stelle in Ihrem Reisegepäck auf.
   - Notieren Sie sich den Sperr-Notruf 116 116 beziehungsweise 
     speichern Sie diesen in Ihrem Mobiltelefon, damit Sie Ihre 
     Debit- oder Kreditkarte bei Diebstahl unverzüglich sperren 
     können.

Seien Sie aufmerksam unterwegs!

   - Behalten Sie Ihr Fahrzeug möglichst immer im Auge, auch bei 
     einem kurzen Stopp.
   - Lassen Sie nichts Wertvolles in Ihrem Fahrzeug, auch wenn Sie es
     nur für kurze Zeit verlassen. Verstecken Sie Ihre Wertsachen 
     nicht, auch nicht im Kofferraum.
   -  Wenn Sie unterwegs übernachten, nehmen Sie sämtliches Gepäck 
      aus dem Fahrzeug mit.

Achten Sie auch am Urlaubsort stets auf Ihre Wertsachen!

   - Legen Sie Zahlungsmittel, Papiere und Wertsachen (zum Beispiel 
     Schmuck) direkt nach der Ankunft in den Safe oder geben Sie 
     diese bei der Hotel- oder Campingplatzverwaltung in eine sichere
     Verwahrung.
   - Schützen Sie sich vor Taschendieben und tragen Sie Bargeld und 
     Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen 
     Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper.
   - Wechseln Sie Ihr Geld niemals auf der Straße, sondern bei einer 
     Bank, auch wenn der Wechselkurs noch so verlockend ist. Sie 
     könnten sich strafbar machen bzw. Falschgeld erhalten.
   - Kaufen Sie Fahrscheine für Ausflugsfahrten oder Eintrittskarten 
     nicht bei "fliegenden Händlern", sondern nur im Hotel oder bei 
     offiziellen Verkaufsstellen.
   - Oft geben sich Betrüger auch als Landsleute aus, denen angeblich
     das gesamte Geld und die Ausweispapiere gestohlen wurden und die
     Sie nun um Bargeld für die Heimreise bitten. Verweisen Sie in 
     solchen Fällen auf die nächstgelegene deutsche Botschaft oder 
     ein deutsches Konsulat.

Weitere Tipps finden Sie in der Online-Broschüre "Sicherheit rund um Ihren Urlaub" von der "Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes" https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/24-sicherheit-rund-um-ihren-urlaub/

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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