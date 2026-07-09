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Polizei Bielefeld

POL-BI: 120 Softdrinks gestohlen - U-Haft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Dieb wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 08.07.2026, bei einem Diebstahl aus einem Ford Fiesta ertappt. Ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Zeugen meldeten gegen 03:10 Uhr einen verdächtigen Mann, der Gegenstände aus einem Auto an der Prinzenstraße trägt. Als die alarmierten Polizisten vor Ort eintrafen, versteckte sich der beschriebene Mann, ein 45-Jähriger ohne festen Wohnsitz und mit bulgarischer Staatsangehörigkeit, hinter dem Auto.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Tatverdächtige bereits fünf Paletten mit je 24 Softdrink-Dosen aus dem Auto getragen, ein Portemonnaie und loses Münzgeld gestohlen.

Der 45-Jährige wurde am Mittwochnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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