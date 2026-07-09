Polizei Bielefeld

POL-BI: 120 Softdrinks gestohlen - U-Haft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Dieb wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 08.07.2026, bei einem Diebstahl aus einem Ford Fiesta ertappt. Ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Zeugen meldeten gegen 03:10 Uhr einen verdächtigen Mann, der Gegenstände aus einem Auto an der Prinzenstraße trägt. Als die alarmierten Polizisten vor Ort eintrafen, versteckte sich der beschriebene Mann, ein 45-Jähriger ohne festen Wohnsitz und mit bulgarischer Staatsangehörigkeit, hinter dem Auto.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Tatverdächtige bereits fünf Paletten mit je 24 Softdrink-Dosen aus dem Auto getragen, ein Portemonnaie und loses Münzgeld gestohlen.

Der 45-Jährige wurde am Mittwochnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

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