Polizei Bielefeld

POL-BI: Raubopfer gesucht - Frau mit Kinderwagen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein couragierter Fußgänger verhinderte am Dienstagabend, 07.07.2026, in der Fußgängerzone einen Raub. Der Täter konnte festgenommen werden. Die Polizei sucht das Opfer, eine Frau mit Kinderwagen.

Ein 59-jähriger Bielefelder bemerkte gegen 20:10 Uhr, während seines Spaziergangs mit seinem Hund, in der Bahnhofstraße einen Mann, der eine Frau mit einem Kinderwagen anbettelte. Als der Bettelversuch erfolglos blieb, griff der Mann nach der auf dem Kinderwagen liegenden Handtasche, die das Opfer festhielt. Der Bielefelder schaltete sich ein und remonstrierte lautstark, so dass der Täter von der Handtasche, dem Kinderwagen und der Frau abließ. Er wandte sich stattdessen dem Bielefelder zu, versuchte ihn zu schlagen und seinen Hund zu treten, was jedoch misslang. Schließlich nahm der Täter mehrere herumliegende Glasflaschen auf und warf diese auf den Zeugen, der sich wegducken konnte und nicht getroffen wurde. Der Täter flüchtete anschließend über die Zimmerstraße.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 29-jährige Täter ohne festen Wohnsitz mit nigerianischer Staatsangehörigkeit durch die informierten Polizeibeamten an der Herbert-Hinnendahl-Straße mit Beamten der Bundespolizei angetroffen werden. Er wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Die angegriffene Frau mit dem Kinderwagen war während der Auseinandersetzung zwischen dem Täter und dem Zeugen geflüchtet und wird dringend als Zeugin für die weiteren Ermittlungen gesucht.

Das Opfer soll 25 bis 30 Jahre alt und schlank sein.

Die Frau sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

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