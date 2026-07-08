Polizei Bielefeld

POL-BI: Aktuelle Betrugsversuche bei Bielefelder Bankkunden

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Stadtgebiet - Einer Bielefelder Bank und der Polizei Bielefeld lagen am Mittwoch, 08.07.2026, zahlreiche Hinweise zu Betrugsversuchen vor.

In den letzten Tagen haben Bankkunden vermehrt Anrufe erhalten, bei denen sich Betrüger als Bankmitarbeiter ausgegeben haben. Dabei wurden den Anrufern durch Manipulation tatsächlich existierende Service-Telefonnummern der Sparkasse Bielefeld in ihren Telefondisplays angezeigt.

Die Betrüger gaben vor, dass Bankkonten gefährdet seien und wollten so an persönliche Kundendaten für das Online-Banking gelangen.

Die Polizei und die Sparkasse Bielefeld möchten Bankkunden eindringlich vor diesen aktuellen Betrugsanrufen warnen.

Reagieren Sie bei allen Anrufen sensibel, wenn Sie nach Ihren persönlichen Bankdaten gefragt werden.

Bei einem Verdacht zu einem Betrugsversuch sollten Sie sofort das Telefonat beenden.

Bankmitarbeiter führen keine derartigen Telefonate durch. Niemals fordern diese am Telefon die Herausgabe persönlicher Daten, wie beispielsweise IBAN, PIN oder TAN.

Opfer einer Straftat wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

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