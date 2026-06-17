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Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Radfahrer beim Abbiegen leicht verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 16.06.2026, kollidierten zwei Fahrradfahrer miteinander, die auf der Alfred-Bozi-Straße mit ihren Fahrrädern in gleicher Richtung unterwegs waren.

Ein 60-jähriger Detmolder fuhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Alfred-Bozi-Straße in Richtung Adenauerplatz. Als er an seinem Zielort angekommen war, bremste er ab und bog nach rechts in eine Einfahrt ein.

Dabei übersah er einen 57-jährigen Bielefelder, der sich von hinten näherte, und die Absicht hatte, den Detmolder rechts zu überholen.

Beide Männer stießen zusammen und stürzten. Dabei zogen sie sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei erinnert daran, dass auch für Fahrradfahrer und E-Scooter-Fahrer die Pflicht besteht, den Abbiegevorgang rechtzeitig anzukündigen. Biegt ein Fahrer ab, ohne vorher ein Handzeichen gegeben zu haben oder einen Fahrradblinker betätigt zu haben, kann dies mit einem Bußgeld bis zu 35 Euro geahndet werden.

Überholen sich Radfahrer gegenseitig, ist zu beachten, dass der vorrausfahrende Fahrer links und mit genügend Abstand zu überholen ist. Bestenfalls wird der Überholvorgang mit Betätigen der Klingeln angekündigt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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