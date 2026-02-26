PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag: Skateranlage verunreinigt - geklärt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach der Veröffentlichung der Pressemeldung zu der Verunreinigung an der Skateranlage am Kesselbrink meldete sich der Verursacher bei der Stadt Bielefeld, die anschließend die Strafanzeige zurücknahm.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6222134

Es sind keine Zeugenhinweise mehr erforderlich.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

