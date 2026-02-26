Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag: Skateranlage verunreinigt - geklärt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach der Veröffentlichung der Pressemeldung zu der Verunreinigung an der Skateranlage am Kesselbrink meldete sich der Verursacher bei der Stadt Bielefeld, die anschließend die Strafanzeige zurücknahm.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6222134

Es sind keine Zeugenhinweise mehr erforderlich.

