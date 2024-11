Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Dieb löst Airbag aus - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Samstagmorgen, 02.11.2024, meldete ein Zeuge ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters. Ein Dieb war bei dem Versuch gescheitert einen Golf 4 kurzzuschließen.

Gegen 06:00 Uhr meldete ein Zeuge ein verdächtiges Auto auf einem Discounter-Parkplatz am Eggeweg, in Höhe der Artur-Ladebeck-Straße. An dem Auto standen Türen offen, das Licht brannte und der Airbag war ausgelöst.

Die alarmierten Polizisten erkannten am Auto keine Unfallspuren. Stattdessen bemerkten sie Spuren eines versuchten Diebstahls. Der unbekannte Täter wollte offenbar den Golf kurzschließen, löste dabei jedoch den Airbag aus und flüchtete dann in eine unbekannte Richtung.

Die Nutzerin des Pkw teilte der Polizei mit, dass sie das Auto am Freitagabend, 01.11.2024, gegen 23:30 Uhr, auf dem Parkplatz abgestellt hätte.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell