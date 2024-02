Polizei Bielefeld

POL-BI: Pfütze umfahren: E-Scooter-Fahrer fährt gegen Auto

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Ein E-Scooter-Fahrer kollidierte am Donnerstagmorgen, 22.02.2024, beim Abbiegen mit einem in die gleiche Richtung fahrenden Pkw und stürzte zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 07:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Bochumer mit einem E-Scooter die Sudbrackstraße auf dem rechtsseitigen Fahrradschutzstreifen in Richtung Mielestraße. Um nach links in die Mielestraße abzubiegen, gab er ein Handzeichen und fuhr in die Fahrbahnmitte. Dabei umfuhr er eine Pfütze weiträumig, übersah jedoch den Pkw eines 42-jährigen Bielefelders und stieß mit diesem zusammen.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 32-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort durch Rettungssanitäter versorgt. Am E-Scooter entstand ein schwerer und am Pkw ein leichter Sachschaden.

