POL-BI: 14 Fenster gestohlen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag, 01.09.2023, zwei Fahrzeuge an der Bleichstraße und der Straße Am Großen Holz auf. Zwischen 17:00 Uhr am Donnerstag und 06:15 Uhr am Freitag schlugen die Täter das Seitenfenster eines VW Crafter ein und entwendeten Werkzeuge. Im Fahrzeug, das an der Bleichstraße zwischen dem Quellenweg und dem Radrennbahnweg stand, fehlten ...

mehr