POL-BI: Notorischer jugendlicher Alkohol-Dieb in Haft

Ein Jugendlicher ging nach einem Ladendiebstahl am Mittwoch, 23.08.2023, in Haft. Bei den ihm zur Last gelegten 13 Ladendiebstählen machte er eine Beute von ungefähr 14000 Euro.

Der Ladendetektiv eines Supermarktes an der Huberstraße beobachtete gegen 14:30 Uhr einen jungen Mann, der sich mehrere Flaschen hochwertigen Alkohol aus den Regalen nahm und in einen mitgebrachten Rucksack steckte. Anschließend verließ dieser das Geschäft ohne zu zahlen. Der Detektiv hielt den Dieb auf, geleitete ihn ins Büro und informierte die Polizei. Insgesamt hatte der 15-Jährige Alkohol im Wert von circa 500 Euro in seinem Rucksack.

Bereits gegen 13:35 Uhr war es dem Ladendieb an der Engesche Straße in dem dortigen Supermarkt gelungen, Alkohol im Wert von circa 900 Euro zu entwenden. Die Tat wurde erst nach seiner Flucht bemerkt. In dem Supermarkt an der Huberstraße hatte der 15-Jährige auch schon am 25.07.2023 diverse Flaschen Alkohol gestohlen. Dies fiel ebenfalls erst nach seiner gelungenen Flucht auf.

Die hinzugerufenen Streifenpolizisten nahmen den Jugendlichen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest.

Recherchen der Kriminalpolizei ergaben, dass der 15-Jährige mit ausländischer Staatsangehörigkeit und ohne Bezugspunkte in Deutschland seit dem 17.06.2023 bereits wiederholt bei Ladendiebstählen gefasst worden war. Neben Diebstählen in Gelsenkirchen, Ascheberg und Rietberg wurde er auch in Verden, Belm, Celle, Wedemark, Ottersberg und Seelze mit hochpreisigen Spirituosen gefasst. Teilweise erbeutete er auch teure Bekleidung, Elektronikartikel und Schmuck. Insgesamt lag der Schaden bei ungefähr 14000 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der jugendliche Dieb der Haftrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ.

