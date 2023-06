Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht nach Bremsmanöver - PKW-Fahrer und Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

(PP/MS) Am Mittwochnachmittag, 28.06.2023, kam es auf der Brackweder Straße in Höhe der Haltestelle Rosenhöhe zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind in einem Bus. Dabei befuhr ein Bus der Linie 94 gegen 16 Uhr die Brackweder Straße in Richtung Bodelschwingstraße. In Höhe der Haltestelle Rosenhöhe kam dem Bus ein dunkler VW Kombi entgegen, welcher sich auf Grund eines Überholmanövers eines weiteren PKWs auf der Gegenspur befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Busfahrer eine Notbremsung durchführen. In Folge der Notbremsung wurde ein 12-Jähriges Kind, welches sich im Bus befand leicht verletzt. Der Fahrer des PKWs entfernte sich vom Unfallort. Bei dem PKW handelt es sich um einen dunklen VW Kombi. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 1 unter Tel. 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell