POL-BI: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Am Samstagvormittag, 10.06.2023, versuchte ein unbekannter Täter Kabel aus einem Container zu stehlen. Der ertappte Dieb versuchte einen Zeugen mit einem Stein zu schlagen und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 11:30 Uhr bemerkte der Mitarbeiter einer Firma einen unbekannten Mann, der sich an einem Baucontainer an der Apfelstraße, in Höhe An der Reegt, aufhielt. ...

mehr