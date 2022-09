POL-BI: Täter machen beim Einkauf Beute

Bielefeld (ots) - Ein 69jähriger Rennradfahrer aus Bielefeld befuhr am 31.08.2022, gegen 18.37 Uhr, die Beckendorfstr. und beabsichtigte geradeaus in die Dorfstr. weiterzufahren. In Gegenrichtung fuhr ein 54jähriger Bielefelder mit seinem Golf Cabrio. Dieser beabsichtige nach links in die Jöllenbecker Str. einzubiegen. Dieser übersah den Rennradfahrer vermutlich ...

mehr