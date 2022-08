POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem Tötungsdelikt im Bielefelder Stadtteil Dalbke

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Heepen - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 30.07.2022, legte eine unbekannte Person einen Wasserschlauch in einen Lüftungsschacht eines Mehrfamilienhauses in der Salzufler Straße. Dadurch wurde der Keller des Gebäudes, in dem viele Senioren wohnen, mit Wasser geflutet. Die Polizei sucht Zeugen. Für die Entnahme von Trinkwasserproben hatte die Stadt Bielefeld eine Wasserstelle mit ...

mehr