POL-BI: Quad-Fahrer verunglückt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen Radfahrer, der am Dienstagabend, 10.05.2022, in riskanter Weise auf der Otto-Brenner-Straße in Richtung Heeper Straße fuhr und mit einer Radfahrerin in Höhe der Spindelstraße zusammenstieß. Zeugen bemerkten gegen 18:15 Uhr einen Radfahrer der in Höhe einer Bushaltestelle vom Radweg auf die Otto-Brenner-Straße gefahren ...

