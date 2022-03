POL-BI: Alkoholisierter Radfahrer bei Unfall verletzt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Am frühen Dienstagmorgen, 22.03.2022, hat ein Einbrecher beim Eindringen in ein Mehrfamilienhaus Lärm verursacht, der eine Hausbewohnerin aufschreckte. Gegen 01:00 Uhr kletterte ein Einbrecher auf das Vordach eines Wohnhauses an der Kesselstraße, um an ein Flurfenster zu gelangen, das in Kippstellung geöffnet war. Beim Versuch in das Haus einzusteigen, splitterte die ...

mehr