Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten verhindern Taschendiebstahl

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Hillegossen-

Zwei zivile Polizeibeamte vereitelten am Donnerstag, 14.10.2021, einen Taschendiebstahl zum Nachteil einer Seniorin. Sie hielten die Tatverdächtigen fest und riefen die Kollegen.

Während die Beamten außerhalb ihres Dienstes gegen 13:00 Uhr in dem Café eines Supermarkt an der Oerlinghauser Straße saßen, bemerkten sie drei Männer, die sich im Markt auffällig verhielten. Die Zeugen erkannten, dass das Trio sich hinter dem Kassenbereich aufhielt und zu dritt sehr nah hinter einer Kundin her ging. Dabei sahen sie, wie einer der Männer in die Jackentasche des Opfers griff. Die Polizeibeamten überlegten nicht lange, sondern schritten sofort ein und verhinderten so den Taschendiebstahl.

Sie hielten die drei Täter im Alter von 24, 32 und 29 Jähren fest und riefen die Kollegen. Den hinzugerufenen Polizisten gegenüber stritten die Diebe aus Hagen die Tat ab. Jedoch belegten die Videoaufzeichnungen des Marktes den Diebstahlversuch.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell