POL-BI: Achtung: Aktuelle Sperrung der A 33 nach zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten

Derzeit ist die Bundesautobahn 33 zwischen dem Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren und der Anschlussstelle Etteln nach zwei Auffahrunfällen komplett gesperrt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich gegen 12:55 Uhr auf der A 33 in Fahrtrichtung Brilon am Ende eines Staus ein Auffahrunfall. Bei dem Auffahrunfall kam ein LKW in der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der geladene Schotter verteilte sich auf der Fahrbahn sowie der Gegenfahrbahn. Ein Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Um 13:10 Uhr kam es auf der A 33 in Richtung Brilon in Höhe der Anschlussstelle Etteln zu einem weiteren Auffahrunfall am Stau-Ende. Ein Sprinter fuhr auf einen PKW auf, der auf einen davorstehenden Sprinter geschoben wurde. Rettungskräfte bargen die Insassen des PKW.

Derzeit ist die A 33 zwischen dem Kreuz Wünnenberg-Haaren und der Anschlussstelle Etteln während der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt. Anschließend steht die Reinigung der Fahrbahnen an. Derzeit staut sich der Verkehr auf circa 4 Kilometer.

