Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter stehlen Werkzeuge

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Unbekannte stahlen von Montag, 12.10.2020, auf Dienstag in der Lippischen Straße und von Dienstag, 13.10.2020, auf Mittwoch Am Kahlenberg Werkzeug.

Bauarbeiter verließen die Baustelle an der Lippischen Straße, nahe der Teutoburger Straße, Montagabend gegen 18:30 Uhr. Während ihrer Abwesenheit entwendeten Einbrecher einen Presslufthammer, der an einen Minibagger montierten werden kann. Aufgrund des Gewichts des Presslufthammers ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Täter ihn davon trugen. Dienstagfrüh, 06:45 Uhr, stellten die Bauarbeiter den Diebstahl fest und benachrichtigen die Polizei.

Zwischen Dienstagnachmittag, 15:15 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:00 Uhr, brachen Täter Am Kahlenberg/ Am Botanischen Garten in mehrere Garagen, die neben einer Gärtnerunterkunft gelegen sind, ein. Die Einbrecher stahlen drei Laubbläser, eine Motorsäge, eine Akku-Heckenschere, eine Stichsäge, einen Koffer mit Akkus, eine Motor-Heckenschere und einen Akkuschrauber. Mit ihrer Beute entkamen sie unerkannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0521-545-0 entgegen.

