POL-BI: Einbrecher kündigt sich an

MK / Bielefeld - Schildesche - Bevor sich ein Einbrecher am Mittwoch, 20.11.2019, an einem Einfamilienhaus in Schildesche zu schaffen machte, erkundigte er sich bei einer Nachbarin nach dem Weg zum Friedhof.

Gegen 12:40 Uhr klingelte ein Mann an einem Wohnhaus am Floidenkamp. Als die 65-jährige Anwohnerin ihre Haustür öffnete, fragte der Unbekannte nach dem Weg zum Schildescher Friedhof. Die 65-Jährige beschrieb dem Mann den Weg und er verschwand.

Die Anwohnerin hielt das Auftreten und die Frage des Mannes für ungewöhnlich und blieb aufmerksam. Wenig später hörte sie laute Geräusche, die aus der Richtung des Nachbargrundstücks kamen. Die 65-Jährige ging zum Nachbarhaus und sah den Unbekannten, der sich zuvor nach dem Weg erkundigt hatte.

An dem Einfamilienhaus hatte der Mann bereits eine Fensterscheibe eingeschlagen. Als die Frau auftauchte und den Einbrecher ansprach, flüchtete er in Richtung der Parkanlage "Bultkamp". Streifenbeamte konnten den Tatverdächtigen bei ihrer Fahndung nicht aufspüren.

Die Beschreibung des Einbrechers:

Der Mann war 165 cm bis 175 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug einen Parka, eine Hose und einen olivgrünen Rucksack. Der Rucksack soll gefüllt gewesen sein. Die Zeugin vermutet, dass sich Steine in dem Rucksack befanden.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

