Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeipräsidium Bielefeld aktuell telefonisch nicht erreichbar, Notruf 110 nicht betroffen

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Das Polizeipräsidium Bielefeld ist wegen eines Defekts in der Telefonanlage bis auf weiteres telefonisch über die zentrale Rufnummer 0521/545-0 nicht erreichbar. Auch die Durchwahlen sind nicht erreichbar. Der Notruf 110 ist von der Störung nicht betroffen und funktioniert. Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben.

Journalisten können sich per E-Mail an pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de wenden. Das Polizeipräsidium Bielefeld ist für Bürger per E-Mail an poststelle.bielefeld@polizei.nrw.de erreichbar.

