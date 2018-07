POL-BI: Betrüger-Pärchen bittet um Kleingeld

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Sennestadt - Eine Bielefelderin ist am Donnerstag, 05.07.2018, nach einem Besuch, in einer Bank in Sennestadt, Opfer eines Geldwechseltricks geworden.

Die 85-jährige Bielefelderin besuchte gegen 09:15 Uhr eine Bankfiliale an der Elbeallee und hob einen größeren Bargeldbetrag ab. Das Geld deponierte sie in ihrer Handtasche und begab sich im Anschluss zu einem gegenüberliegenden Supermarkt am Sennestadtring.

Die Seniorin befand sich an dem Supermarkt in Höhe eines Fahrstuhls, als vor ihr ein unbekanntes Pärchen auftauchte. Die beiden sprachen kein Deutsch. Der Mann gab zu verstehen, dass er ein 2 Eurostück gewechselt haben wollte. Während des Kontakts mit dem fremden Paar erklärte die 85-Jährige, dass sie kein Kleingeld habe. Schließlich verschwanden die beiden Unbekannten.

Erst als die Frau und der Mann aus dem Blickfeld waren, bemerkte die Bielefelderin, dass ihr mehrere Hundert Euro aus der Handtasche fehlten.

Die Beschreibung der beiden Tatverdächtigen:

Die Frau war circa 160 cm groß, ungefähr 30 Jahre alt, sie wirkte schlank war aber schwanger.

Sie hatte die schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie war grau gekleidet.

Der Mann war circa 165 cm groß, ungefähr 30 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare und trug einen Anzug.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell