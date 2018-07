POL-BI: BAB A2, Gütersloh, Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bielefeld (ots) - Am Sonntag, 08.07.2018 ereignete sich gegen 16:35 Uhr auf der BAB A2 in Fahrtrichtung Hannover kurz hinter der Raststätte Gütersloh ein Unfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Der 57jährige Gütersloher war mit einer 1000er Suzuki auf der A2 unterwegs, als es aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Kontakt mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW aus Wuppertal kam. Hierbei kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Am Krad entstand Totalschaden. Der Kradfahrer wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden wird seitens der Polizei auf ca. 6.000,- Euro geschätzt. Während der notärztlichen Versorgung wurde die Autobahn in Richtung Hannover voll gesperrt. In der Spitze staute sich der Verkehr bis zu einer Länge von 4 km auf. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0521-545-0 mit der Polizei Bielefeld in Verbindung zu setzen.

