POL-BI: Radfahrer flüchtet nach Kollision mit Rollerfahrer

Bielefeld (ots) - (FK) Bielefeld - Heepen - Am Samstag, 07.07.2018, gegen 21:57 Uhr, kam es auf der Potsdamer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Radfahrer. Der 40-jährige Rollerfahrer befuhr die Potsdamer Straße in Richtung Heepen. Beim Versuch, einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer zu überholen, fuhr der Radfahrer plötzlich und für den Rollerfahrer überraschend nach links zur Fahrbahnmitte. Durch eine eingeleitete Vollbremsung und die Ausweichbewegung verlor der Rollerfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Der Radfahrer verblieb zunächst an der Unfallstelle, flüchtete jedoch nach Ansprache durch einen Zeugen in die Straße Am Dreierfeld. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen 40-50 Jahre alten, schlanken Mann gehandelt haben. Dieser soll am linken Unterarm eine Tätowierung aufweisen und am linken Knie eine Bandage getragen haben. Bekleidet war er mit einem grünen T-Shirt mit weißem Aufdruck. Der verletzte Rollerfahrer wurde nach medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Polizei bittet um Hinweise unter: Polizeipräsidium Bielefeld, Verkehrskommissariat 1, Tel.: 0521/545-0

